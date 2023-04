Governo Lula sinaliza ao MST novo programa de reforma agrária em maio

O governo Lula sinalizou nesta quarta-feira (19/4) ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que lançará um programa nacional de reforma agrária no próximo mês. A promessa, feita em uma reunião mais cedo no Planalto, abre caminho para que o MST desocupe uma área controlada pela Embrapa, em Pernambuco, e pela empresa Suzano, no Espírito Santo.

Cerca de 20 integrantes do MST conversaram com Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Entre as lideranças do MST presentes estavam João Paulo Rodrigues, Ceres Hadich e Jaime Amorim.

O encontro no Planalto foi uma inflexão na postura do governo Lula, vocalizada até então por Teixeira, que havia endurecido as negociações.

Segundo relatos da reunião, o Planalto lançará o programa nacional de reforma agrária em maio. Terá o desenho de uma política pública completa, como orçamento, medidas e cronogramas. Para o MST, essa perspectiva levará à desocupação dos acampamentos em Pernambuco e no Espírito Santo, que vinha sendo atacada por integrantes do governo e a bancada ruralista.

O MST avalia que teve um “Abril de lutas” vitorioso. Segundo lideranças, o grupo conseguiu recuperar o debate da reforma agrária, fazer atos pacíficos em 18 estados e reafirmar o apoio a Lula.