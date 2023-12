Governo promulga acordo de audiovisual com a África do Sul

Segundo o texto, o objetivo é expandir e facilitar a coprodução de obras audiovisuais

PODER360 27.dez.2023 (quarta-feira) – 10h26



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promulgou o acordo entre Brasil e África do Sul para coproduções audiovisuais, celebrado em Brasília em setembro de 2018. O decreto foi publicado na edição desta 4ª feira (27.dez.2023) do DOU (Diário Oficial da União). Eis a íntegra (PDF – 631 kB). O texto recebeu o aval do Congresso em setembro deste ano. O acordo busca incrementar a cooperação entre os 2 países no setor, expandindo e facilitando a coprodução de obras audiovisuais. Segundo o texto, o acordo “poderá contribuir para as indústrias audiovisuais de ambos os países e para o desenvolvimento de intercâmbios culturais e econômicos entre eles”.