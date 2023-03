GP da Austrália de F1: veja horários e onde assistir

Preparem os despertadores! Após uma pausa de duas semanas desde a etapa da Arábia Saudita, a Fórmula 1 está de volta para acelerar, do outro lado do mundo, nas curvas do Albert Park. Com Max Verstappen na liderança do campeonato, o Grande Prêmio da Austrália será disputado na madrugada deste domingo (2).

Com uma diferença de 14 horas no fuso horário, as atividades em Melbourne serão nas madrugadas brasileiras. O primeiro treino livre, inclusive, será disputado ainda na noite desta quinta-feira (30), no Brasil. A terceira etapa da Fórmula 1 2023 será transmitida na TV e na internet por Band, Bandsports e F1TV.

Os treinos livres são de exclusividade do Bandsports, e a classificação para a corrida pode ser assistida tanto na Band quanto no Bandsports.

Confira os horários do GP da Austrália 2023*

Quinta-feira (30/03)

22h30 – Treino Livre 1 (Bandsports)

Sexta-feira (31/03)

02h – Treino Livre 2 (Bandsports)

22h30 – Treino Livre 3 (Bandsports)

Sábado (01/04)

02h – Classificação (Band e Bandsports)

Domingo (02/04)

02h – Corrida (Band)

*Horários de Brasília

Campeonato de Pilotos

Max Verstappen chega à terceira corrida da temporada com uma vantagem de um ponto para o companheiro da Red Bull, Sergio Perez. Com 44 pontos, o holândes lidera o campeonato, seguido por Checo, com 43. Apesar da boa vantagem da equipe em relação as demais, a vitória do mexicano no GP da Arábia Saudita amargou o clima na garagem da Red Bull.

Mostrando-se páreo para Ferrari e Mercedes neste começo de temporada, Fernando Alonso fecha o pódio com sua Aston Martin, tendo somado 30 pontos. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, ocupam respectivamente o quarto e o quinto lugar, ambos com 20 cada.

George Russell, Lance Stroll, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Esteban Ocon fecham o Top-10 do campeonato de pilotos.

Campeonato de Construtores

Na tabela dos construtores, a liderança é da Red Bull, com 87 pontos. Aston Martin e Mercedes somam 38 pontos cada, estando respectivamente em segundo e terceiro lugar. A Ferrari é apenas a quarta equipe, com 26. A Alpine, a Alfa Romeo, a Haas e a Williams fecham a lista das equipes que conquistaram pontos.

Apesar de estar empatada na vice-liderança do campeonato, a Mercedes vive uma grande crise, admitindo a necessidade de trocar o conceito do carro. A Ferrari, por sua vez, se esforça para correr atrás do prejuízo causado pelo abandono de Charles Leclerc no Bahrein e a punição pela troca de componente da unidade de potência do monegasco em Jeddah.

Se provando a grande decepção da temporada até o momento, a McLaren ainda não pontuou no campeonato. Apesar de boas atuações do rookie australiano, Oscar Piastri, a equipe inglesa vem apresentando problemas de velocidade e confiabilidade em ambos os carros. Piastri abandonou a primeira corrida e terminou a segunda em 15º, enquanto seu companheiro de Lando Norris terminou ambas em 17º.

Além da McLaren, a AlphaTauri é outra equipe que não teve um bom começo de temporada. Com a dupla Nyck De Vries e Yuki Tsunoda, a “segunda escuderia” da Red Bull ainda não pontuou em 2023.

Circuito Albert Park

Distância : 5.278m

: 5.278m Número de voltas : 58

: 58 Recorde em corrida: 1min20s260 (Charles Leclerc, Ferrari, 2022)

1min20s260 (Charles Leclerc, Ferrari, 2022) DRS – 2 zonas de detecção e 4 de ativação

DRS 1: Detecção antes da curva 7 e ativação entre as curvas 8 e 9 e 10 e 11

DRS 2: Detecção na curva 13 e ativação na reta principal e entre as curvas 2 e 3

Pneus disponíveis: C2 (duro), C3 (médio) e C4 (macio)

Próximas etapas da F1