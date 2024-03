“Grande vitória”, diz Trump após receber aval para disputar eleições

Scott Olson/Getty Images

1 de 1 imagem colorida mostra o ex-presidente donald trump – Metrópoles – Foto: Scott Olson/Getty Images“Grande vitória para os Estados Unidos”, escreveu o ex-presidente Donald Trump em sua rede social Truth Social. Em tom de comemoração, a publicação foi feita após a Suprema Corte dos EUA, nesta segunda-feira (4/2), decidir que o republicano pode concorrer às eleições presidenciais norte-americanas, que ocorrem em novembro de 2024.

Veja a postagem do ex-presidente :

“Grande vitória para os Estados Unidos”, diz texto de Trump Trump foi proibido de concorrer às eleições pela Justiça do estado do Colorado, por suspeita de envolvimento na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, depois de não aceitar a derrota para Joe Biden, em 2020. Entretanto, nesta segunda, a Suprema Corte do país julgou não procedente a denúncia.

Os juízes da Suprema Corte, de maioria conservadora, avaliaram que apenas o Congresso dos EUA deveria determinar se um candidato pode ou não concorrer às eleições. Ou seja, não caberia aos estados fazerem tal julgamento.

A decisão da Suprema Corte ocorre um dia antes da chamada “Superterça”, quando 15 estados e um território norte-americano votam, simultaneamente, nas prévias eleitorais dos Estados Unidos. Apesar da concorrência dentro do Partido Republicano com Nikki Haley, Trump é o favorito para representar a sigla e deve repetir a disputa contra Biden.

