Grávida do segundo filho, Rihanna desfila hits na volta aos palcos

Rihanna cantou neste domingo (12) no tradicional intervalo do Super Bowl 57, a grande final da NFL, principal torneio de futebol americano. Foi a primeira apresentação musical pública dela desde o Grammy de 2018, em janeiro daquele ano.

Toda de vermelho, grávida do segundo filho, ela começou o show voando alto sobre o campo em um palco flutuante cantando Bitch Better Have My Money. Na sequência vieram alguns de seus maiores sucessos, como We Found Love, Work, Only Girl (In the World) e Umbrella.

Ela tocou uma versão de Rude Boy erm ritmo de funk brasileiro, feito pelo baiano DJ Klean, 20, de Itarantim, cidade de 20 mil habitantes no Centro Sul da Bahia.

Ela ainda incluiu improvisos no hit de Kanye West All of the Lights e Run This Town, sua música com West e Jay-Z.

Rihanna fechou a apresentação com pouco mais de 10 minutos com Diamonds e deixou claro sua gravidez, confirmada por seus representantes depois da apresentação.

A cantora já tem um filho, que nasceu em maio do ano passado, fruto do seu relacionamento com o rapper ASAP Rocky.