Wanessa Camargo nega gravidez e brinca: “Nem bebê nem BBB”

Wanessa Camargo negou que esteja grávida de Dado Dolabella e que estejam se preparando para casar. “Nem bebê nem BBB”, brincou ela, que havia sido cotada para participar do programa.

A artista falou sobre a vida pessoal em entrevista ao Fofocalizando, do SBT. Explicou que está focada em trabalhar e, por isso, não teria tempo para uma nova gestação no momento. Ela já é mãe de José Marcus, de 10, e João Francisco, de oito anos, frutos do relacionamento com Marcus Buaiz.

“Não! Preciso trabalhar, pagar esses boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê nem BBB”, esclareceu. “Vamos namorar primeiro, gente, pelo amor de Deus. Namorar, muita coisa para acontecer. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer. Acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez”, completou a cantora de 40 anos.

Wanessa se divorciou de Buaiz em maio deste ano. Em seguida, a cantora engatou um relacionamento com Dolabella. Os dois estiveram juntos entre 2000 e 2004, em um namoro marcado por idas e vindas. Em julho, após diversos rumores, os dois foram flagrados juntos novamente, mas só assumiram a relação em dezembro.