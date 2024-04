Grávida, Iza mostra o barrigão pela primeira vez. Veja!

Nesta sexta-feira (12/4), Iza realizou uma live em seu Instagram para contar, pessoalmente, que está grávida. O anúncio oficial foi norteado de canções especiais para a jurada do The Voice Brasil e, segundo ela, pertinentes ao atual momento, que está contente em viver.

Cantando, Iza vibrou com os mais de 35 mil fãs reunidos na transmissão ao vivo e afirmou que foi pega de surpresa pela gestação, fruto da relação com o jogador de futebol Yuri Lima. “Vem aí, o mini talismã!”, comemorou a mamãe de primeira viagem, que está com 3 meses.

“Eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu me coloquei dentro de um saco gestacional, virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu tô muito feliz de compartilhar esse momento de luz, que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, continuou.

Iza ainda brincou: “Ainda não é um chá revelação. Eu não sei se é um menino ou menina, mas eu tenho certeza de que, seja o que for, esse bebê está muito feliz de ser apresentado a vocês. Peço também um pouco de paciência, estou emocionada e grávida”.

A gravidez foi noticiada pelo portal Leo Dias, na última quinta-feira (11/4). Em seguida, Iza conversou com a Glamour, confirmando a informação e, em suas redes sociais, convidou os fãs para acompanhar a live, sem dar maiores detalhes.

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima namoram à distância Reprodução/Instagram

Em entrevista a Maria Claire, a artista explicou que conheceu o amado no Instagram Reprodução/Instagram

Após o divórcio, IZA olhou as mensagens que havia recebido no Instagram e começou a conversar com o jogador Reprodução/Instagram

Em fevereiro de 2023, a cantora IZA e o jogador de futebol Yuri Lima assumiram o namoro Reprodução/Instagram

Iza confirma gravidez e comemora: “Estou em êxtase”

Iza pegou os fãs de surpresa nesta quarta-feira (10/4), ao confirmar sua primeira gravidez, fruto da relação com o jogador de futebol Yuri Lima, com quem namora desde o fim do ano passado. A notícia havia sido dada em primeiro pelo portal Leo Dias, sendo revelada pela própria cantora em seguida. “Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe”, disse para a Glamour.

“É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos”, frisou se referindo a uma de suas qualidades, que é cuidar das pessoas.

Iza ainda deu detalhes de como Yuri recebeu a notícia: “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais”.

A artista está no primeiro trimestre da gestação e chegou a cancelar um show no BBB24 depois de receber orientação médica, pedindo que se resguardasse e ficasse em repouso. Ela ficou 7 dias afastadas das atividades profissionais e foi substituída por Lexa e Duda Beat.

Na ocasião, Iza alegou problemas de saúde, sem dar maiores informações. Agora, o motivo veio à tona, não é, meus caros leitores? A coluna deseja felicidades ao casal e saúde ao bebê que vem por aí!