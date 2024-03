Gripe, pneumonia, Covid-19 ou virose? Saiba quais são doenças mais comuns no outono

O outono chegou! Com a mudança de estação nesta quarta-feira (20), o clima se torna mais seco e as chuvas diminuem, aumentando a incidência de doenças respiratórias. Mudanças bruscas de temperatura podem contribuir para o surgimento de gripes, resfriados e outros problemas similares. O resfriamento das vias aéreas aumenta o risco de infecções virais. Vale lembrar que, neste ano, algumas regiões do país sairão de um calor intenso de verão diretamente para uma frente fria. O mesmo pode acontecer com o uso de ar condicionado, próspero para o acúmulo de bactérias e outros agentes como legionella. Com a ajuda da pneumologista Dra. Maria Vera Cruz, do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), o site da Jovem Pan esclarece quais as principais doenças da estação recém-inaugurada e mostra como se prevenir.

Saiba quais são principais doenças do 0utono:

Alergias e “ites” (Rinite, Sinusite, Faringite): a maior concentração de poeira e poluentes no ar durante o outono leva a mais crises alérgicas, como rinite, sinusite, faringite e asma. A rinite é uma inflamação alérgica do nariz, enquanto a asma é uma doença inflamatória crônica dos brônquios. Faringite e sinusite são infecções que podem ser virais ou bacterianas, inflamando a faringe e os seios da face, respectivamente.

Resfriados e pneumonias: a baixa umidade no outono irrita as mucosas das vias aéreas, aumentando as infecções por vírus como rinovírus e adenovírus, responsáveis por resfriados e pneumonias. As mudanças bruscas de temperatura também contribuem para essas doenças.

Gripe/influenza: com o clima mais frio, as pessoas passam mais tempo em locais fechados, facilitando a propagação do vírus influenza por espirros, tosse e contato direto.

Viroses: o tempo seco favorece a colonização de vírus, resultando em infecções respiratórias rápidas. Viroses podem causar diversos sintomas, incluindo febre, diarreia, vômito, dor muscular e secreção nasal.

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): relacionada ao tabagismo, ocorre maior incidência de bronquite crônica e enfisema devido ao ar seco e inflamação das mucosas.

relacionada ao tabagismo, ocorre maior incidência de bronquite crônica e enfisema devido ao ar seco e inflamação das mucosas. Covid-19: além das doenças comuns no outono, a Covid-19 ainda representa um desafio. Os sintomas podem se assemelhar a outras doenças respiratórias, mas é fundamental diferenciar e buscar atendimento médico quando necessário.

Prevenção durante o outono

Hidratação e imunidade: manter-se bem hidratado e com a imunidade alta é essencial. Beba água, chás e sucos, alimente-se adequadamente e evite aglomerações em locais fechados.

Ambientes arejados e umidificados: é importante manter os ambientes ventilados e umidificados para reduzir a transmissão de agentes infecciosos.

é importante manter os ambientes ventilados e umidificados para reduzir a transmissão de agentes infecciosos. Higiene das mãos: Lave as mãos frequentemente e utilize álcool em gel para prevenir a propagação de vírus.

Lave as mãos frequentemente e utilize álcool em gel para prevenir a propagação de vírus. Vacinação: mantenha a vacinação em dia, especialmente contra a gripe e a Covid-19. A vacina bivalente protege contra ambas as doenças e é indicada para pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades.

Lavagem nasal com soro: essa é outra medida que também pode ajudar na prevenção durante o outono.