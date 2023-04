Teixeira de Freitas registra redução em acidentes de trânsito após funcionamento de radares; entenda

(Foto: Wesley Morau)

Segundo dados do Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança e Cidadania de Teixeira de Freitas, houve uma redução de 95% em casos de acidentes de trânsito nos locais onde foram instalados os redutores eletrônicos de velocidade (conhecidos popularmente como radares), ativados para funcionamento desde março.

Os equipamentos foram instalados em diferentes pontos da Avenida Presidente Getúlio Vargas: próximo à Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Nova Teixeira; no cruzamento da Padaria Pão Gostoso, localizada no Centro; e no semáforo próximo ao antigo Bar do Sinal, no bairro Bela Vista. Tais áreas foram escolhidas tendo como critérios os locais de maior fluxo de veículos e pedestres, pontos de maior ocorrência de acidentes de trânsito, dentre outros.

Além disso, a administração pública tem promovido ações de conscientização para que os condutores façam uma direção mais segura e defensiva — com a manutenção das estradas sendo realizada por serviços como a Operação Tapa-Buraco.

