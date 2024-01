Grupo da USP estuda regeneração óssea com células-tronco modificadas

Testes apontam que células-tronco alteradas geneticamente podem ajudar a regenerar lesões em ossos

Pesquisadores estudam tratamentos inovadores com células-tronco geneticamente modificadas Gileade Pereira Freitas/Fapesp – 19.dez.2023

PODER360 13.jan.2024 (sábado) – 23h06



Pesquisadores do Bone Research Lab, ligado à USP (Universidade de São Paulo), estudam novas terapias baseadas em células-tronco modificadas geneticamente para casos de trauma em que os ossos não conseguem se regenerar completamente. Os tratamentos podem ser uma alternativa aos enxertos, que causam diversos efeitos colaterais.

Dentre os tecidos do corpo humano com maior capacidade de regeneração natural após um trauma ou intervenção cirúrgica, os ossos requerem, na maior parte das vezes, cuidados simples para voltar à sua função normal. Para casos mais complexos, onde a extensão do defeito ultrapassa a capacidade de reparação, são necessários tratamentos adicionais.

“Nosso objetivo central é investigar células-tronco como ferramenta em terapias para promover a regeneração óssea em substituição aos enxertos, que podem gerar problemas como dor e inflamação, e até a não integração com o osso do paciente, ou seja, a rejeição do enxerto”, afirma Adalberto Luiz Rosa, professor e chefe do Departamento de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia da Forp-USP (Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto).

Uma dessas novas possibilidades é a utilização de células-tronco editadas geneticamente (com alteração do DNA) por meio da técnica conhecida como CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) para expressar proteínas que atuam na formação óssea, entre elas a proteína morfogenética óssea 9 (BMP-9).

“Ao iniciar os trabalhos em modelo animal, com células-tronco mesenquimais, não observamos o preenchimento completo e nem o restabelecimento do tecido ósseo original e passamos a buscar alternativas, como a modificação das células para torná-las mais eficazes”, explica Rosa.

Pesquisadores constataram que defeitos ósseos criados no crânio de ratos e tratados com injeção local dessas células exibiram maior formação e densidade mineral óssea do que defeitos tratados com células que não expressavam BMP-9. Foi a 1ª vez que isso foi comprovado pela comunidade científica.

PRÓXIMOS PASSOS Parte dos dados obtidos pelos pesquisadores foi divulgada em artigos nos periódicos Journal of Cellular Physiology e Gene Therapy, mas eles acreditam que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

“Para isso, é necessário refinar todo o processo para atingir a regeneração óssea completa. Uma dessas possibilidades seria o isolamento de componentes do secretoma celular com maior potencial osteogênico para serem utilizados no tratamento dos defeitos ósseos”, afirma Rosa.

Também participam do trabalho pesquisadores do Departamento de Bioquímica da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos).

Com informações da Agência Fapesp.