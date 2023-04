Grupo neonazista de SC recrutava jovens de outras células, diz polícia

O grupo neonazista de Santa Catarina recrutava jovens já radicalizados, pertencentes a outras células criminosas. Segundo a Polícia Civil, os possíveis integrantes eram convidados pela internet e em encontros presenciais.

Dez pessoas foram presas por suspeita de integrar esse grupo skinhead neonazista — oito delas em São Pedro de Alcântara, no ano passado, e as outras duas, na última quarta-feira (29), em Caxias do Sul (RS).

A prisão na cidade da Grande Florianópolis ocorreu após uma denúncia anônima. Todos os 10 presos, segundo a polícia, estavam no sítio. Os dois detidos no Rio Grande do Sul tinham ido embora antes da Polícia chegar ao local.

