Grupo Revelação e Maneva agitam fim de semana no DF: veja a agenda

O último fim de semana do mês chega com a energia do Sol em Áries e muitos eventos para quem quer se divertir no Distrito Federal (DF). No centro do país, o Grupo Revelação e o Maneva aparecem como opções para quem curte pagode e reggae, mas a noite brasiliense está recheada de artistas locais e sertanejo. Quem quer curtir com a criançada, pode apostar nas atrações de Páscoa que começam os preparativos para a vinda do coelhinho. Quer saber mais? Confira a agenda abaixo!

MÚSICAFesta Bagaço

A festa Bagaço faz um edição anos 1990, neste sábado (25/3), no Arena Futebol Clube. Os ingressos custam a partir de R$ 50. À venda on-line.

Elas Cantam

O projeto tem atrações para todo o fim de semana no Terraço Shopping. No sábado (25/3), a Praça Central recebe o Duo 2irmãos a partir das 19h30, enquanto Larissa Vitorino fica por conta da música de domingo (26/3), a partir das 13h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

Fred e Fabrício

A dupla sertaneja agita a Worlld Brasília (SIA, trecho 3) no sábado (25/3), a partir das 21h. Com entrada não recomendada para menores de 18 anos, o evento tem ingressos a partir de R$ 60, à venda on-line.

Grupo Revelação

O pagode vai dominar o Complexo Fora do Eixo (SAAN, quadra 1) nesta sexta-feira (24/3). A casa abre às 20h e terá o Grupo Revelação como principal nome da noite, mas também conta com Doze Por Oito, Pepê, Klap e Kacá. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão à venda on-line. Não recomendado para menores de 18 anos.

Maneva – 18 Anos

O grupo de reggae apresenta o show que celebra os 18 anos da banda neste sábado (25/3). Com hits como Seja Para Mim, Saudades do Tempo e Lágrimas de Alegria, eles celebram a carreira na Ascade (SCES, trecho 2) a partir das 22h. Os ingressos estão à venda on-line por R$ 80 e o evento não é recomendado para menores de 16 anos.

Samba no Conjunto

Kika Ribeiro e banda e Carol Nogueira animam o Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso) neste sábado (25/3). A programação musical começa às 13h, tem classificação indicativa livre e entrada gratuita.

Sr. Gonzales Serenata Orquestra

André Gonzales apresenta uma edição especial do BAILAME! no Clube do Choro de Brasília neste sábado (25/3). Acompanhado da orquestra, ele sobe ao palco a partir das 20h. Os ingressos estão à venda on-line e custam a partir de R$ 25. Verifique a classificação indicativa.

Viller Santos

O cantor sertanejo é atração da Fazenda Churrascada Brasília nesta sexta (24/3). A partir das 20h e com couvert de R$ 20, ele apresenta as músicas Fotos Não Mentem e Razão das Minhas Pingas. Classificação indicativa livre.

INFANTILCandy Land

A criançada vai poder se divertir no conjunto que inclui piscina de bolinhas e pula-pula em formato de carrinho de sorvete e escorregador até 30 de abril. A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 20h, e custa R$ 30 a cada 30 minutos. Classificação indicativa livre, mas menores de 5 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Jardim de Páscoa

Enquanto o Coelhinho da Páscoa se prepara para encher a criançada de chocolate, elas podem se divertir nas oficinas de orelha do coelho e com pinturas de rosto temática no ParkShopping Brasília. As atividades funcionam todos os dias, até 9 de abril, das 14h às 20h, e são gratuitas, mediante inscrição no app Multi. Verifique a idade mínima para participação.

Oficina de Páscoa

As crianças de 4 a 12 anos vão soltar a criatividade e customizar coelhinhos no Casapark. O shopping terá oficinas às 13h, às 14h30, às 16h e às 17h30 deste sábado (25/3), com entrada gratuita mediante retirada de ingressos on-line. Por lá, os pequenos também poderão se divertir com pintura de rosto e tirar fotos com personagens.

Visitas ao Coelho da Páscoa

Outra opção para a criançada no JK Shopping é bater um papo com o Coelho da Páscoa para garantir os ovos deste ano. O bichinho estará no mall aos sábados e domingos, das 13h às 16h30 e das 17h às 18h, até 9 de abril. A atração é gratuita e livre para todos os públicos.

EXPOSIÇÃOAqui estou – corpo, paisagem e política no acervo do MuN

Até 2 de julho de 2023 o Museu Nacional da República será palco da exposição com curadoria de Sabrina Moura. Com entrada gratuita, a seleção reúne 50 peças sobre a arte brasileira da perspectiva decolonial. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9h às 18h30.

A Tensão

Até 23 de abril os brasilienses poderão conferir as obras de Leandro Erlich expostas no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2). Entre as obras estão uma piscina que você vê debaixo para cima, sem se molhar, e um elevador de fundo infinito. A entrada é gratuita, mediante retirada do ingresso no site do CCBB, e a classificação indicativa é livre.

Brasília em Linhas

Até 26 de março, a exposição reúne obras do artista plástico Jailson Belfort na Galeria Ruben Valentim, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). A coletânea apresenta trabalhos feitos com caneta em homenagem a Brasília. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

Brasília em Traços

A exposição reúne desenhos da Capital Federal feitos pelo artista maranhense Jailson Belfort até 31 de março. As obras estão na Galeria JK Espaço Arte (Shopping JK, piso S1) e podem ser vistas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada franca e classificação indicativa livre.

Cores e Valores

As obras de Douglas Viana estão expostas no Mezanino BRB, na Torre de TV. Com visitação aberta de terça a domingo, das 12h às 18h, a mostra reúne obras no estilo street pop e ficará disponível até o fim de abril. A entrada custa R$ 10 e o evento tem classificação indicativa livre. As obras estão disponíveis para venda.

Ekó-Bé

Até 8 de abril será possível conferir as obras de Alessandra França, Diô Viana e Osvaldo Gaia na sala acervo da Referência Galeria de Arte (202 Norte, bloco B, loja 11). Fotografias, colagem, objetos, impressões, desenhos, esculturas e pinturas celebram o hoje, mas também a ancestralidade na visão dos artistas. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

Elas na linha do tempo

A exposição reúne retratos de Lia Paes até 31 de março na Biblioteca Central da UCB (QS 7, lote 1, Taguatinga). Com visitação de segunda a sexta, das 8h às 21h45, e sábado, das 8h15 às 14h, a mostra reúne obras que mostram as tristezas e amarguras das mulheres brasileiras. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

Exposição Paulo Maciel

A mostra fica até 26 de abril na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul, bloco A, loja 67). Com visitação de terça a domingo, das 11h às 23h, e sábado, das 11h à 1h, o espaço reúne pinturas que o artista divide em dois grupos: “abstrato e mar profundo”. Entrada franca. Verifique a classificação indicativa.

Ilhas Mobílias

As obras da artista visual Marcela Campos ocupam a sala principal da Referência Galeria de Arte (202 Norte, bloco B, loja 11) até 8 de abril. Na mostra, é possível apreciar miniaturas e explorar memórias. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

Lá Onde Estiver

A mostra coletiva reúne vídeos, pinturas, esculturas, fotografias, performances e escritas de diferentes artistas nas galerias Principal, Piccola I e Piccola II da Caixa Cultural (SBS, quadra 4, lotes 3/4). Com visitação de terça a domingo, das 9h às 21h, a mostra tem entrada gratuita e classificação indicativa livre e está disponível até 30 de abril.

A Parte Pelo Todo

Instalações, objetos, aquarelas, vídeos, fotoperformances e fotografias formam a mostra de Lucas Dupin. Os trabalhos ficam disponíveis até 19 de agosto na Galeria Marcantonio Vilaça, no Centro Cultural do TCU (SCES, trecho 3). A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, que podem passar pelo espaço de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Playmode

Os apreciadores de jogos poderão curtir a exposição de 42 obras temáticas até 2 de abril nas Galerias 1 e 2 do Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2). Sempre das 9h às 20h30, o espaço apresentará trabalhos de diferentes artistas, sendo que alguns deles permitem interação do público. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos on-line. Verifique a classificação indicativa em cada obra.

LANÇAMENTOS DE LIVROSCeilândia, do Preconceito ao Orgulho

Com proposta de homenagear e trazer um novo olhar para a cidade, o livro será apresentado ao público neste sábado (25/3). O evento começa às 10h no JK Espaço Arte (dentro do JK Shopping) e tem entrada gratuito e classificação indicativa livre. O trabalho será distribuído de forma gratuita para quem for ao evento e vendido posteriormente por R$ 30.

Meu Filho é um Artista

A produtora cultural Lurdinha Danezy Piantino lança seu livro nesta sexta (24/3), no Carpe Diem do CCBB. Na obra Meu filho é um Artista – Lutas, Vivências e Conquistas na Síndrome de Down, ela conta a história do filho, Lucio. O evento começa às 18h30 com entrada gratuita e classificação indicativa livre. O livro será vendido a R$ 67.

Tangolomango do Cerrado

O escritor João Bosco Bezerra Bonfim e o ilustrador Ivan Zigg lançam o livro infantil editado pela Mar&Lírica neste sábado (25/3). A recepção com venda vai dar 15h às 18h na Livraria Circulares (113 Norte, bloco A, loja 7), com entrada gratuita e livre para todos os públicos. Na obra, a criançada vai acompanhar a história de bichinhos do Cerrado vivendo em um zoológico. O livro custa R$ 60,90.