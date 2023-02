Prefeitura convida cidadãos para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela

(Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, convida os cidadãos teixeirenses a participarem da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela na próxima segunda-feira (13), no bairro Liberdade II, às 16 horas, na Rua Jaborandi, nº 1249.

O equipamento segue o padrão tipo 1, estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dez salas de aula e uma sala de multimeios, entre outras várias dependências administrativas, incluindo refeitório.

Esta é uma das obras que deveriam ter sido concluídas nas últimas gestões, visto que foram viabilizadas através de convênio com o Governo Federal nos anos de 2013 e 2014. A administração pública atual prosseguiu com serviço por meio de recursos próprios do município para que tais estruturas não seguissem abandonadas.

Informações sobre o evento

Dia: 13/02/2023 (segunda-feira)

Horário: 16h

Endereço: Rua Jaborandi, nº 1249, Liberdade II

