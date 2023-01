Grupo teatral Insênicos leva Piradello para passear no Pelourinho

O público da capital baiana, terá a oportunidade de assistir o espetáculo Assim É (Se Lhe Parece), uma livre adaptação do texto do dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936), sob a direção da encenadora, psicóloga e mestra em teatro Renata Berenstein. O espetáculo ficará em cartaz desta quinta (20 a sábado (22) no Espaço Xisto Bahia.

Nesse trabalho cênico, o grupo recria a história italiana, adaptando o mistério que cerca a família de Seu Ponza (do original), para o segredo guardado pela família de Queixo Duro, novo apresentador da Rádio Brasil Varonil. Assim É (Se Lhe Parece) foi encenada pela primeira vez em 1917 e tem como questão central a discussão sobre a busca da verdade. Pirandello apresenta um pensamento radical para sua época: a verdade não existe porque os mesmos fatos podem gerar inúmeras versões e pontos de vista.

Em diálogos cômicos e despachados, a montagem do grupo de teatro baiano ambienta a narrativa no Centro Histórico de Salvador e explora a musicalidade e a estética do reggae, com direção musical de Juracy do Amor e direção de arte (cenário e figurino) de Tiago Ribeiro. A produção é de Márcia Limma. O trabalho se inspira na vivência do coletivo do Pelourinho, onde se reúnem há seis anos no Museu Casa do Benin.

A montagem faz parte do projeto de manutenção ‘Insênicos 12 anos’, sendo o quinto espetáculo teatral da companhia O grupo é formado por 15 atores e atrizes usuárias do Sistema de Saúde Mental (RAPS), que carregam o estigma da loucura e suas formas de exclusão. O projeto é pioneiro em Salvador e tem grande repercussão no cenário artístico e no movimento da Luta Antimanicomial.

O projeto Insênicos 12 anos tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

SERVIÇO – Espetáculo Assim É (Se Lhe Parece), com Grupo Insênicos | quinta (20) e sexta, às 19h, e sábado (22) às 16h, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda no local e no Sympla.