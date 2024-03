Vereador de Jucuruçu é alvo de ameaças e teme pela própria vida

Devido a sua ativa e continua participação no legislativo municipal de Jucuruçu, o vereador MIGUEL PEREIRA SILVA NETO, popular “Homo de Monte Azul”, tem sofrido várias ameaças.

O parlamentar tem utilizado as redes sociais para denunciar o caso e acredita saber quem está por trás da situação.

Em contato com o vereador MIGUEL PEREIRA SILVA NETO, foi possível esclarecer parte da situação, onde o parlamentar detalha que teme pela própria vida. No entanto, irá procurar a delegacia da polícia civil de Itamaraju e a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates, para registrar o caso, além de buscar medidas que consiga punir os culpados.

A longo dos anos a violência cresce de forma vertiginosa e até as figuras públicas têm sofrido com casos de ameaças ou se tornado alvo de criminosos.

Acompanhe um vídeo com desabafo do parlamentar Homo de Monte Azul.