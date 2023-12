Vivi diz que Juliano Floss debochava dela e que tentou conversar

O término de Vivi Wanderley e Juliano Floss ganhou mais um capítulo neste sábado (30/12). Após o influencer alegar que soube do término pelo Instagram e que o vídeo da “dedada” foi fake, a cantora revelou que recebia deboche do ex-namorado e que tentou conversar com ele.

“Última coisa que eu comento sobre isso: não é verdade. Não sei se ele lembra… mas eu tentei conversar com ele 2x , ele andava pelo evento, debochava de mim, então eu disse que acabou e ele deu um joinha pra mim e continuou a curtir com a galera dele”, disse a artista, nos comentários da página Lets Gossip.

Juliano-Floss-Vivi-Wanderley

Juliano Floss nega vídeo de dedada e diz que soube do término pela web Reprodução/Instagram

Vivi e Juliano Floss

Vivi e Juliano Floss anunciaram o fim do namoro nessa quinta-feira (28/12) Reprodução/ Instagram

Vivi Wanderley e Juliano Floss

O término enfrenta polêmicas e fofocas nas redes sociais Reprodução/ Instagram

Influenciadora digital Vivi Wanderley

Vivi se revoltou com o ex após o fim do namoro Reprodução/Instagram

Anitta, Juliano Floss, Vivi Wanderley, Juliette e Marina Sena

Anitta, Juliano Floss, Vivi Wanderley, Juliette e Marina Sena Reprodução/ Instagram

Por fim, Vivi reafirmou que Juliano ficou com duas pessoas no dia seguinte ao término e disse que está disposta a conversar. “No dia seguinte, ficou com 2 pessoas sim. Mas ainda assim, se ele quiser sentar e conversar que nem gente, a gente troca ideia de adulto”, completou.

Juliano Floss se defende de críticas Juliano Floss recorreu ao Instagram para abrir o jogo sobre o fim de seu relacionamento com Vivi Wanderley. O influencer disse que não teve conversa sobre o fim do relacionamento e que descobriu pelo Instagram. O influencer ainda negou que o vídeo da “dedada” seja verdadeiro e se defendeu das acusações.

“Vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que briga, nunca me envolvi em nenhuma polêmica, não cabe a mim vir falar para vocês o que eu estou sentindo se eu não consegui nem falar com a Virgínia sobre, se nem eu sei explicar o que eu estou sentindo, é a primeira vez que eu namoro e a primeira que termino, e é para ela que eu devo qualquer consideração”, declarou.

Na sequência, o rapaz contou que soube do término pela internet. “Mas meu relacionamento terminou por storys, eu não descobri por ela, descobri pelo instagram. Não tive uma conversa de término depois de 2 anos de namoro, 2 anos que segundo ela foram jogados no lixo, mas eu discordo totalmente”, disse.