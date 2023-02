Guns N’ Roses lança carro especial para Nascar Daytona 500; veja vídeo

A banda Guns N’ Roses vai acelerar nas pistas neste fim de semana. Estampada na pintura do carro #43, do piloto Erik Jones, da Legacy Motor Club, a clássica banda de rock norte-americana estará presente na principal corrida da Nascar, neste domingo (19/2): a famosa Daytona 500, que abre o calendário da maior categoria do automobilismo estadunidense.

A Legacy Motor Club, equipe de Jones e copropriedade das lendas da Nascar Richard Petty e Jimmie Johnson, revelou a pintura que será utilizada na primeira corrida do ano – e principal da categoria desde seu início, em 1959.

Inspirada na banda, a livery do Chevrolet #43 é predominante preta – cor usada para diminuir o peso dos carros em algumas categorias – com detalhes de rosas vermelhas, o nome da banda exposto nas laterais e na traseira da máquina e o escudo desenhado no capô.

O Guns N’ Roses não é a primeira banda de rock a patrocinar um carro de corrida da Nascar. Ao longo dos anos, artistas como Kiss, Three Doors Down, Green Day e Nickelback tiveram seus logotipos em carros de corrida da categoria.

O carro #43 encara o Circuito Internacional de Daytona neste domingo (19), às 16h30 (de Brasília). No Brasil, a transmissão da Nascar é feita pelo Bandsports.

Nascar Daytona 500

A Daytona 500 é a principal corrida do calendário da Nascar Cup Series, maior categoria de automobilismo dos Estados Unidos. A prova percorre 500 milhas, 200 voltas no circuito de Daytona International Speedway na cidade de Daytona Beach, na Flórida. Ela é o primeiro GP da temporada.

Para 2023, 42 carros entraram no evento da Nascar, o que significa que dois não participarão. As 36 equipes com os chamados “charters” estão garantidas, deixando as outras seis para lutar pelas quatro vagas finais por meio da qualificação e dos Duels, que serão realizados nesta quinta-feira (16).

O grid consiste em oito ex-campeões da Nascar Cup Series e sete ex-vencedores das 500 Milhas. O piloto mais jovem é Ty Gibbs, com 20 anos e 4 meses, e o mais velho é Jimmie Johnson, com 47 anos e 5 meses.

Alex Bowman, da equipe Hendrick, conquistou a pole position na noite dessa quarta-feira (15) e largará em primeiro no domingo. O piloto registrou em sua volta na classificação no Daytona International Speedway em 49s536, média de 181.686 milhas horárias com um Chevrolet da Hendrick.

O piloto brasileiro Hélio Castroneves não competirá neste fim de semana. A única vez em que um brasileiro competiu nas 500 Milhas de Daytona foi com Christian Fittipaldi, em 2003, terminando na 35ª posição entre os 43 carros que largaram.