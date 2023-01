Gustavo Blanco não é mais jogador do Vitória. A rescisão do contrato do volante com o clube foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira (30). Ele já não treinava na Toca do Leão havia nove dias. Na semana passada, a diretoria rubro-negra informou que o futuro do jogador na agremiação e a própria carreira dele estavam indefinidas.

“Questão que está sendo resolvida com ele, questão de sequência de carreira. Em breve, nós e ele iremos nos posicionar”, afirmou na ocasião o diretor de futebol do Vitória, Edgard Montemor, através da assessoria de comunicação do clube.

Gustavo Blanco foi relacionado pelo Vitória pela última vez contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, no dia 21, mas não deixou o banco de reservas do Barradão. De lá, viu o empate em 1×1 na estreia da fase de grupos do torneio.

Ele entrou em campo no decorrer do jogo anterior, na derrota por 3×1 para a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na terceira rodada do Campeonato Baiano. Foi a única partida do volante com a camisa vermelha e preta, apesar de já estar na Toca há quase um ano.

Gustavo Blanco foi anunciado como novo reforço pelo Vitória em março do ano passado, mas não chegou a jogar em função de uma lesão na coxa. Ele acertou a renovação de seu contrato até junho de 2023, com vínculo por produtividade.

Recuperado, Blanco voltou a treinar normalmente com o elenco desde o começo da pré-temporada, iniciada em 28 de novembro, mas ficou fora dos quatro primeiro jogos da temporada porque ainda não estava regularizado. Antes vinculado ao Atlético-MG, seu ex-clube, o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF somente no último dia 17.

Pela qualidade e técnica, Blanco chamou a atenção no Bahia, clube que o revelou. O melhor momento da carreira dele aconteceu em 2018, com a camisa do Atlético-MG. Porém, nesse mesmo ano, lesionou o ligamento do joelho esquerdo. Passou por cirurgia, mas lamentou uma nova lesão como essa. Só voltou a jogar em 2020, já pelo Goiás. Defendeu também o Fortaleza e Londrina antes de acertar com o Vitória.