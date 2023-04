Haaland bate novo recorde e Manchester City vence Fulham

Erling Haaland acrescentou novos números impressionantes à sua brilhante primeira temporada no Campeonato Inglês e ajudou o Manchester City a assumir a liderança provisória com uma vitória por 2 x 1 sobre o Fulham, neste domingo (30/4). Autor do primeiro gol da partida, em cobrança de pênalti, o norueguês se colocou ao lado de Andy Cole e Alan Shearer no primeiro lugar da lista de maiores artilheiros de uma única edição do Campeonato Inglês.

O jovem de 22 anos também alcançou o seu 50º gol em 44 jogos disputados desde que chegou ao Manchester City, no meio do ano passado. No Inglês, foi seu 34º gol. A mesma quantidade de foi marcada por Andy Cole, do Newcastle, na temporada 1993/1994, e por Alan Shearer, do Blackburn, na edição de 1994/1995.

Com o resultado, o Manchester City sobe para a liderança provisória, com 76 pontos. Ainda pode ser ultrapassado pelo Arsenal – que tem 75 pontos e fecha a rodada na terça-feira em duelo com o Chelsea -, mas tem ao seu favor o fato de ter dois jogos atrasados para repor, contra Brighton e West Ham. Na rodada passada, a equipe comandada por Pep Guardiola vence o Arsenal em confronto direto.

Foram necessários dois minutos de jogo neste domingo para Haaland escrever seu nome na história do Campeonato Inglês O argentino Julián Álvarez foi derrubado pelo zagueiro Ream logo no primeiro lance de ataque da partida e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Haaland convertou para alcançar mais um recorde impressionante

O outros dois gols da partida também saíram ainda no primeiro tempo. Em rara chance do Fulham na partida, o brasileiro Carlos Vinícius chutou forte no canto direito de Ederson para colocar a bola na rede, aos 14 minutos. O City voltou a ficar em vantagem aos 35 minutos, quando Julián Álvarez superou o goleiro Leno após finalização de fora da área.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Manchester United recebeu o Aston Villa no Old Trafford e conquistou vitória por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Fernandes. O resultado mantém a equipe de Erik Ten Hag em quarto lugar, com 63 pontos, dois atrás do Newcastle, terceiro colocado, que chegou aos 65 ao vencer o Southampton por 3 a 1. Em outro jogo do dia, o Bournemouth goleou o Leeds por 4 a 1.