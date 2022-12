Hacker brasileiro é preso na Sérvia após operação da Polícia Civil de SP com a Interpol

Na última sexta-feira, 23, o hacker brasileiro Patrick César da Silva Brito foi preso na Sérvia após uma operação em cooperação entre a Polícia Civil de Araçatuba (SP) com a International Criminal Police Organization (Interpol). Ele é acusado de cometer os crimes de extorsão e invasão dos dispositivos de informática, entre outros. “A prisão ocorrida na Sérvia foi fruto do trabalho policial de policiais civis componentes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER 10 – Araçatuba, que mantém, diuturnamente, contato com a polícia local. As investigações prosseguem a fim de esclarecer outros pontos”, informou em nota a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Patrick começou a ser investigado após o e-mail do prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, e da sua esposa, Deomerce Damasceno, serem invadidos. O hacker tentou extorquir R$ 70 mil da família para evitar a divulgação de informações falsas que poderiam prejudicar o político. Após ser identificado e interrogado, ele fugiu do país para evitar a prisão. Ele segue na Sérvia, mas dese ser extraditado em breve.

