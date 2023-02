Haddad determina que Receita Federal selecione mercadorias apreendidas para doar ao litoral de SP

Segundo o ministro da Fazenda, são mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO – 07/08/2019

Fernando Haddad é o atual ministro da Fazenda



Fernando Haddad (PT), o ministro da Fazenda, determinou nesta segunda-feira, 20, que a Receita Federal selecione produtos apreendidos em operações que possam ser doados às vítimas das chuvas do litoral norte de São Paulo. “São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha. Agradeço o empenho dos servidores da Receita Federal, especialmente os da 8ª Região Fiscal (SP), que prontamente atenderam à necessidade de mobilização em pleno feriado”, escreveu o ministro em sua conta no Twitter. Até o momento, 40 pessoas morreram e cerca de outras 40 estão desaparecidas em decorrência do temporal, o maior já registrado na história do país. Governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou calamidade pública nos municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O presidente Lula (PT), por sua vez, interrompeu seu descanso na Bahia, viajou até São Paulo e participou da força-tarefa para reconstruir as cidades afetadas. Além das vítimas fatais, alagamentos, deslizamentos e inundações foram registradas nas regiões. A Sabesp confirmou que alguns locais estão sofrendo com desabastecimento de água. Ao mesmo tempo, várias estradas do litoral norte estão interditadas.

Determinei que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas, que possam ser enviadas às vítimas das chuvas no Litoral Paulista. São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha (+)

— Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) February 20, 2023