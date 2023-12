Haddad divide férias para participar de ato pela democracia em 8/1

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mudou a data das férias para participar do ato democrático previsto para 8 de janeiro de 2024. O descanso do chefe da pasta estava previsto para ocorrer de forma ininterrupta entre 2 e 12 de janeiro do próximo ano, mas, com a mudança, ele deverá voltar ao trabalho durante em 8 e 9 de janeiro.

A alteração nas férias de Haddad foi publicada na edição desta quinta-feira (28/12) do Diário Oficial da União (DOU). O substituto de Haddad no período será o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) organiza um ato para marcar um ano das invasões à sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro, e pretende contar com grande parte dos membros do Executivo no evento.

Inclusive, o petista confirmou que Flávio Dino permanecerá como ministro da Justiça e Segurança Pública até 8 de janeiro de 2024. O ex-governador do Maranhão vai assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro do próximo ano.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, tem participado de reuniões com representantes das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), bem como do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para viabilizar o ato em defesa da democracia.

A pasta comandada por Dino monitora possíveis ameaças às instituições democráticas durante os preparativos para relembrar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF em manifestação antidemocrática em 8 de janeiro 2023 2

Igo Estrela/Metrópoles

Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF em manifestação antidemocrática em 8 de janeiro 2023 1

Bolsonaristas invadem Congresso em 8/1 Igo Estrela/Metrópoles

Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF em manifestação antidemocrática em 8 de janeiro 2023 3

Igo Estrela/Metrópoles

bolsonaristas-extremistas-entram-em-confronto-policiais-DF

Matheus Veloso/Metrópoles

bolsonaristas-invadem-congresso-8-janeiro

Haddad de férias Antes de entrar de férias, o ministro da Fazenda anunciou uma série de medidas que serão enviadas ao Congresso Nacional para tentar zerar o déficit das contas públicas nos próximos anos.

“Nós havíamos já sinalizado que depois da promulgação da reforma tributária encaminharíamos medidas complementares. O que estamos fazendo, enquanto equipe econômica, é um exame detalhado do Orçamento da União, isso vem acontecendo desde o ano passado, antes da posse”, afirmou Haddad nesta quinta.

Férias de Lula O presidente Lula iniciou o recesso nessa terça-feira (26/12), acompanhado da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja. O petista passará o Réveillon na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e ficará afastado até 3 de janeiro.

Lula ficará na ilha localizada no litoral fluminense, onde a Marinha tem uma base naval.