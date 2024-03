Haddad fala em “evolução consistente” após bloqueio orçamentário

Ministro da Fazenda diz que bloqueio de R$ 2,9 bilhões em Orçamento de 2024 foi necessário para respeitar regra de gasto primário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre perspectivas da meta fiscal, ao dizer que resultado depende da integração entre os Três Poderes Hamilton Ferrari/Poder360 – 5.mar.2024

PODER360 22.mar.2024 (sexta-feira) – 15h28



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse nesta 6ª feira (22.mar.2024) que o bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento de 2024 anunciado pelo governo federal representa um ajuste necessário para se alcançar as metas de gastos do governo. Disse que a trajetória econômica da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa “uma evolução bastante consistente” frente à “bagunça de 2022”.

“Quando você tem uma regra de gasto primário, quando se tem um gasto acima do previsto em alguma rubrica, precisa fazer um ajuste. Se uma despesa vai aumentar para além do projetado, é preciso remanejar de algum lugar”, afirmou o ministro a jornalistas.

Em sua fala, o ministro mencionou as investigações em torno da suposta tentativa de um golpe por parte do núcleo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Afirmou que os passos da antiga gestão tem efeito direto na tentativa de “normalizar” a atual política econômica do país.

“Só em calote de precatório foram 90 e poucos bilhões de reais no ano passado. Não é fácil explicar para as pessoas que tivemos que pagar quase R$ 100 bilhões de um calote dado por um governo anterior. Toda essa confusão que se refletiu na política, na tentativa de um golpe, e está sendo enfrentado agora, pela área política e econômica, para normalizar as condições no país. Da bagunça que estava em 2022 para hoje, houve uma evolução bastante consistente”, declarou Haddad.

O ministro afirmou ainda que a economia do país tem trilhado uma “boa trajetória”, na medida em que observa sucessivos cortes de juros por parte do Banco Central. Na última 4ª feira (20.mar.2024), a autoridade monetária anunciou uma nova queda de 0,5 pontos percentuais.

“Nós estamos em uma boa trajetória. Tomando cuidado, observando o comportamento das variáveis, encaminhando ao Congresso as medidas corretas, enviando ao Judiciário bons argumentos. Estamos construindo uma harmonia entre os Poderes que tinha se perdido”, declarou.

Sobre a meta de déficit primário zero até o fim de 2024, Haddad afirmou que o resultado não depende apenas da fixação de uma lei, mas do esforço de todos os Três Poderes em torno da questão.

“Hoje, a meta é uma lei. O resultado não depende só de fixar na lei o que você quer, depende do esforço do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em busca do equilíbrio de contas”, afirmou.

BLOQUEIO DE R$ 2,9 BILHÕES O governo anunciou nesta 6ª feira (22.mar) que bloqueou R$ 2,9 bilhões das despesas do Orçamento de 2024. É o 1º ano sob o novo marco fiscal, que prevê, dentre as regras, a limitação de gastos para cumprir a lei.

Já havia a expectativa de que o bloqueio atingisse cerca de R$ 3 bilhões no início de 2024. Os dados foram publicados nesta 6ª feira (22.mar.2024) no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas. Eis a íntegra da apresentação (PDF – 517 kB).

Ainda não houve detalhamento de quantos ministérios serão atingidos. Já a projeção apresentada para as contas do governo federal é de rombo de R$ 9,3 bilhões, o que equivale a 0,14% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. De acordo com o governo, houve uma piora de R$ 18,4 bilhões na estimativa para o resultado primário.

O marco fiscal define um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB (Produto Interno Bruto) para o saldo primário anualmente. Mesmo com a meta de deficit zero, o governo poderá apresentar um rombo de R$ 28,8 bilhões para cumprir a lei.