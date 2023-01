Harmonização facial: Fred Nicácio pode voltar à aparência de antes?

Fred Nicácio está frequentemente entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desde que entrou no BBB23. Além da sua personalidade forte, outro tema que tem dado o que falar é a mudança que o médico teve em sua aparência após passar por uma harmonização facial. Assim que estreou no programa, Nicácio teve suas redes vasculhadas, e logo os internautas começaram a divulgar fotos antigas do brother.

É possível reverter uma harmonização facial?A grande maioria dos comentários comentam sobre o procedimento mudou o rosto do médico. Isso abriu espaço para uma dúvida comum: é possível reverter o resultado da harmonização facial? O cirurgião plástico Henrique Lopes Arantes, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica que depende de como ela foi feita.

“A harmonização facial é sempre reversível se for utilizado o ácido hialurônico como produto de volumização. No entanto, quando a opção é por produtos absorvíveis como PMMA (polimetilmetacrilato), Aquamid ou à base de acrílico, não existe a possibilidade de remover”, esclarece.

