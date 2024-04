Helder Barbalho ajuda a aumentar bancada do MDB na Câmara

O governador do Pará, Hélder Barbalho, comemorou uma “vitória” na Câmara. O mandatário ajudou a convencer o deputado Alexandre Guimarães (TO) a trocar o Republicanos pelo MDB, aumentando a bancada do seu partido no Congresso.

A troca foi sacramentada na última quarta-feira (3/4), após decisão liminar do ministro do TSE Raul Araújo. A saída de Guimarães do Republicanos foi amigável e ele manterá seu cargo de deputado federal.

Com Guimarães, o MDB chega a 45 deputados na Câmara. O parlamentar é um antigo aliado de Barbalho. Apesar de ser eleito pelo Tocantins, ele já foi vice-prefeito do município de Novo Repartimento, no Pará, entre 2017 e 2020.

O deputado é mais uma liderança regional cooptada por Barbalho. Além de Guimarães, o governador do Pará articulou a filiação de outras políticos, como o vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha.

Estão na lista também o deputado federal Yury do Paredão (CE), expulso do PL em julho após “fazer o L” em uma foto ao lado de ministros do governo Lula (PT), e o prefeito de Macapá, o Dr. Furlam.