Helen Ganzarolli confirma que levou golpe do ex-marido: “Não estou bem”

Helen Ganzarolli falou pela primeira vez sobre o golpe milionário que sofreu do ex-marido, César Henrique. Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, nesta terça-feira (18/4), a apresentadora confirmou que foi lesada, mas não revelou os valores que perdeu.

“Não foi uma coisa pequena, foi algo grande. E o meu valor foi estrondoso, não foi pequeno. Eu fui, eu cobrei, esperei, mas meu advogado está tomando as providências”, contou.

Helen Ganzarolli e César Kuratomi (Foto/Reprodução: Quem)

Helen Ganzarolli teria sido confirmada no BBB22, mas a apresentadora negou sua participação no Fofocalizando

“Não estou bem, não esperava, e isso está só se agravando. Foi um golpe, e eu sou uma vítima. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre procurei andar na linha, e isso tá me fazendo mal a cada dia, mas tenho certeza de que vou conseguir me reerguer”, disse ela.

Ainda segundo informações do A Tarde É Sua, Helen pode ter perdido até R$ 2,5 milhões. Atualmente, ela segue como uma das integrantes do Programa Silvio Santos, do SBT.