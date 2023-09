Heleno diz que presença de Cid em reunião das Forças Armadas é ‘fantasia’

Rogério Correia (PT-MG) mostrou imagem em que general e ex-ajudante de ordens aparecem juntos em reunião de 2019 de Bolsonaro com comandantes militares; ex-ministro afirma que Cid não tinha ‘atuação nenhuma’

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

General Augusto Heleno depõe à CPMI do 8 de Janeiro



Em seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro nesta terça-feira, 26, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno negou que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid tenha participado de reuniões entre Jair Bolsonaro e comandantes das Forças Armadas no governo anterior. No entanto, uma fotografia exibida no telão do plenário do colegiado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) mostra o tenente-coronel, que fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF), sentado próximo ao então presidente da República no evento intitulado “Reunião com Ministro da Defesa e Comandantes das Forças Armadas”, que ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro.

“Quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões, ele era o ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordens sentar numa reunião dos comandantes de Força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada, ou não premiada, do Mauro Cid… Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito, porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou”, disse o general.

Ao exibir a fotografia, Rogério Correia disse que “Cid ouvia tudo, está bem claro”. “Ele está ouvindo e está lá atrás do senhor. Ouvindo tudo. Mauro Cid ouvia tudo, está bem claro. Mauro Cid é sim um delator importante na delação premiada. Não adianta tentar tirar a imagem como se ele não participasse das reuniões e não soubesse o que está acontecendo”, afirmou o petista. Heleno rebateu e afirmou que o parlamentar estava “faltando com a verdade”. “A imagem fala por mil palavras, olha a posição [de Cid]”, resumiu. “Ele não é surdo, lógico que ele está escutando. Mas ele não participa. Ele não tem atuação nenhuma”, acrescentou o ex-ministro do GSI.

Em outro momento da sessão desta terça-feira, 26, Heleno voltou a falar sobre a fotografia. Desta vez, durante as perguntas do deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ). “Nesta foto, Cid estava atrás esperando alguma necessidade de Bolsonaro. Ele não dá palpite, isso não existe. Então o que eu estou dizendo é perfeitamente lógico e viável. As pessoas aqui estão querendo me comprometer, não vão conseguir”, disse. “Essa imagem é de 2019. O almirante Garnier nem pensava em ser almirante da Marinha. Aquele rapazinho sentado ao lado do Cid, não tenho nem ideia de quem é. Só faltava dizer que ele estava participando. É preciso ter um pouco de senso para não haver acusações sérias. É preciso que as acusações sejam um pouco refutadas”, seguiu.

Diferente do que disse à CPMI, Heleno participou de reunião com Mauro Cid na presença de Bolsonaro | Reprodução: Youtube/Câmara dos Deputados