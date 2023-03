Helicóptero cai na Zona Oeste de São Paulo e deixa quatro pessoas mortas

Quatro pessoas morreram em uma queda de helicóptero caiu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 14h45, entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e Rua James Holland. Nove viaturas da corporação foram até o local do acidente. A área foi isolada pela corporação. Segundo os Bombeiros, o helicóptero caiu em uma fábrica abandonada. Não houve explosão. Quatro homens adultos estavam na aeronave. Uma das hipóteses é de que aeronave bateu em um coqueiro e se desmontou, segundo o subcomandante Yuri Moraes, do 2° grupamento de Bombeiros, após sofrer uma possível pane. Moraes acredita que o piloto tentou fazer um pouso de emergência. De acordo com Moraes, eles foram até o Guarujá, no litoral paulista, e voltava com destino ao Aeroporto Campo de Marte.

A aeronave é um Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, com capacidade de transportar um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Helimart Taxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e pertence à JBN Locações e Gerenciamento de Aeronaves, de acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “A aeronave, assim que se chocou, se esfacelou. Não tem uma parte inteira da aeronave. As quatro vítimas foram identificadas e os nomes encaminhados para as polícias Civil e Militar. A área foi isolada para perícia”, disse o subcomandante Moraes. Ainda segundo o subcomandante, não existe risco explosão. “Verificamos não há vazamento de combustível ou óleo. Não há risco de explosão”, afirmou. Também foi descartada a hipótese de que a queda teria sido provocada por sobrepeso.

O advogado da Helimarte, Sergio Gegers, disse que a empresa está prestando o suporte aos familiares das vítimas. Durante coletiva, ele informou que empresa não tem informações sobre o que ocasionou a queda. Ele garantiu que todas as aeronaves da empresa estão regularizadas. “Vamos aguardar o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e das autoridades. Não temos nenhuma outra informação no momento, não sabemos o que aconteceu, não temos a causa do acidente. Estamos dando todo o suporte para as famílias das vítimas e também colaborando com as autoridades competentes. Todas as aeronaves da empresa são devidamente cadastradas, reguladas e revisadas com acompanhamento diários inclusive de órgãos estaduais”.