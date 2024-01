Helicóptero caiu em SP após colidir com vegetação, diz Cenipa

Os 4 ocupantes morreram no acidente; a aeronave desapareceu em 31 de dezembro e foi encontrada em Paraibuna, interior do Estado

Destroços do helicóptero desaparecido em SP foram localizados em Paraibuna Reprodução/X – 12.jan.2024

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), informou que a queda do helicóptero encontrado em Paraibuna (SP) no sábado (13.jan.2024) foi causada por uma colisão com a vegetação da mata. Os 4 ocupantes da aeronave morreram no acidente.

“A aeronave decolou do aeródromo Campo de Marte (SBMT), São Paulo, SP, com destino ao heliponto Maroum (SJDO), Ilhabela, SP, com um tripulante e três passageiros a bordo, a fim de realizar voo privado. Durante o voo, a aeronave colidiu com a vegetação em área de mata do município de Paraibuna, SP“, afirma relatório do Cenipa

As informações são preliminares e um relatório final será divulgado pela FAB ao fim das investigações. Ainda não há prazo. Segundo a FAB, a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade e da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

O helicóptero estava desaparecido desde 31 de dezembro. Os destroços foram encontrados depois de 12 dias de buscas.

Além do piloto, estavam no helicóptero:

Luciana Rodzewics, de 45 anos; a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; e Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio. Os corpos foram sepultados no domingo (14.jan), na capital paulista.

O aparelho foi localizado pelo Águia 24, da PM (Polícia Militar), depois de um trabalho de inteligência que delimitou uma área de 12 km² a partir de informações de antenas de telefonia que captaram o sinal dos 4 telefones celulares dos ocupantes.

Foram delimitados quadrantes para facilitar as buscas e o sobrevoo da área. Ao encontrar os destroços, outro helicóptero da PM decolou com equipes de resgate capazes de descer de rapel na região e caminhar até o ponto exato onde estava a aeronave.