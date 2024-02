Helicóptero com vice-governador do RS faz pouso de emergência

Gabriel Souza retornava de agenda na 6ª feira (23.fev) quando precisou fazer o pouso de segurança; o político afirma que ele e sua equipe estão bem

Gabriel Souza é o vice de Eduardo Leite no governo do Rio Grande do Sul Joel Vargas/Divulgação

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), precisou fazer um pouso de emergência na 6ª feira (23.fev.2024). A informação foi confirmada pelo próprio político em seu perfil no X (ex-Twitter) neste sábado (24.fev.2024).

Segundo Gabriel, ele retornava de uma agenda em Ibirubá (RS) em um helicóptero com sua equipe quando foi comunicada a necessidade de fazer um pouso de segurança depois de sinalização do sistema elétrico da aeronave.

O político diz que o episódio foi “muito breve” e que ele e sua equipe estão bem.