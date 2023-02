Hemoba lança campanha de Carnaval para atender o aumento de demanda

Dados do Ministério da Saúde apontam que, durante o período de Carnaval, há uma queda no número de doações de sangue de 20% a 30%. Na contramão da baixa do estoque dos bancos de sangue, ocorre um aumento no número de acidentes e, consequentemente, cresce a demanda por bolsas de sangue em procedimentos médicos. Para manter os estoques abastecidos e garantir a assistência à população no período de folia, a Hemoba lança nesta semana a campanha publicitária de Carnaval com o slogan “Chame gente. A Hemoba precisa de todos”.

A campanha conta com peças de vídeo, com a participação do bloco carnavalesco Paroano Sai Milhó, spot para rádio, busdoor e cards para as redes sociais. O vídeo apresenta em clima de alegria vários tipos de foliões, como do Gandhy, dos blocos e da “pipoca”, nas ruas do Centro Histórico de Salvador, que logo depois aparecem numa unidade de coleta da Hemoba doando sangue. Também serão distribuídos panfletos nas centrais de entrega de abadás, nos pedágios e na estrutura de saúde da Sesab que será montada no circuito do Carnaval. O objetivo da campanha é chamar a atenção dos voluntários para fazer a doação antes de ir para a folia.

Na programação, está prevista na próxima quinta-feira (09), pela manhã, uma apresentação musical ao ritmo de Carnaval com a participação dos cantores Tico Oliveira e Claudia Menezes, do Rei Momo e de pessoas com fantasias. Nesta época, a Hemoba tem uma baixa no estoque de sangue ocasionada pelo afastamento dos doadores, que estão envolvidos nas festas carnavalescas ou viajam para aproveitar o feriado prolongado. “Infelizmente, no período de Carnaval, acentua a baixa do estoque de sangue nos hemocentros. Para manter os estoques em níveis seguros convidamos os doadores à prática de um gesto de amor ao próximo. Antes brincar o Carnaval ou viajar, nos ajude a salvar vidas”, declara Luiz Catto, diretor geral da Hemoba.

Conforme dados do Ministério da Saúde, o país conta com 1,8% de doadores. De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doe regularmente. A maioria das doações, no Brasil, ocorre de forma espontânea, assim é necessário que haja cada vez mais doadores compromissados e solidários para manter os estoques nos hemocentros dentro do padrão desejado.

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. Nesta semana, o Hemóvel (unidade de coleta externa de sangue) atende, de 8h às 17h, no Big Bom Preço do Iguatemi até sexta-feira (10/02), na Igreja Universal do Iguatemi no sábado (11/02) e, no Salvador Shopping, na próxima semana, de 13 a 18/02; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br .

Horário de atendimento em Salvador no Carnaval – Em Salvador, na quinta-feira (16), todas as unidades funcionarão no horário habitual. Na sexta-feira e no sábado, dias 17 e 18/02, o Hemocentro Coordenador receberá os doadores das 7h30 às 17h e o Hemóvel estará no Salvador Shopping, de 8h às 17h. No domingo (19), todas as unidades estarão fechadas. Na segunda e terça-feira de Carnaval, a sede da Hemoba atende das 7h30 às 17h e, o Hemóvel, de 8h às 17h, na Estação Rodoviária. Na Quarta-feira de Cinzas, o Hemocentro abre das 8h às 18h30; o Hemóvel funciona, de 13h às 18h, no Salvador Shopping, e as outras unidades funcionarão normalmente, exceto a do Hospital Irmã Dulce.

Horário de atendimento no interior no Carnaval – No interior do estado, todas as unidades estarão fechadas no sábado e domingo de Carnaval. Confira abaixo e no site da Hemoba os outros dias e os horários que funcionarão durante a folia:

Feira de Santana – Sexta, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h e 13h às 17h;

Itaberaba – Quinta-feira, de 9h às 12h e 15h às 17h; sexta-feira, de 8h às 11h e 15h às 17h; segunda-feira, de 9h às 12h e 15h às 18h; quarta-feira, de 10h às 12h e de 14h às 17h;

Seabra – Quinta e quarta-feira, de 14h às 18h, e sexta-feira, 8h às 12h e 14h às 18h;

Irecê – Quinta e sexta-feira, de 8h às 12h30;

Jacobina – Quinta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h, sexta-feira, de 8h às 12h; e quarta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h;

Eunápolis – Quinta-feira, de 8h às 12h e 14h às 18; quarta-feira, de 14h às 18h;

Teixeira de Freitas – Quinta-feira e sexta-feira, de 8h às 11h30; segunda-feira, de 8h às 11h30;

Camaçari – Quinta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h; sexta-feira, de 8h às 12h; quarta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h;

Santo Antônio de Jesus – Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 7h30 às 11h30 e 13h30 às 16h;

Alagoinhas – Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h;

Ribeira do Pombal – Quarta-feira, de 8h às 12h e 13 às 17h;

Juazeiro – Quinta, sexta e segunda-feira, de 8h às 11h30;

Paulo Afonso – Quinta e quarta-feira, de 13h às 16h;

Senhor do Bonfim – Quinta e sexta-feira, das 7h30 às 13h30;

Barreiras – Quinta, sexta, segunda e terça-feira, de 8h às 11h30 e 13h às 16h30;

Brumado – Quinta e sexta-feira, de 7h às 13h;

Guanambi – Quinta-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h; sexta-feira, de 7h30 às 11h30; segunda-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h; quarta-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h;

Itapetinga – Quinta-feira, de 14h às 17h; sexta-feira, de 8h às 11h, e quarta-feira, de 14h às 17h;

Vitória da Conquista – Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 7h30 às 11h30;

Jequié – Quinta-feira, de 14h às 16h; sexta-feira, de 8h às 11h30; segunda-feira, de 8h às 11h30 e 14h às 16h; e quarta-feira, de 8h às 11h30 e 14h às 16h.

Valença – Fechada todos os dias