Vídeo mostra bando mascarado explodindo parede e cofre da Havan. Veja

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que cinco homens explodiram o cofre da Havan da Avenida da FEB, em Várzea Grande (MT), na madrugada do último sábado (30/3). As imagens mostram que quatro homens mascarados adentraram o estabelecimento, enquanto um permaneceu no carro, também fruto de um roubo no dia anterior. Esse suspeito, que deu apoio ao furto, foi preso.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, o crime ocorreu por volta das 2h30. Os suspeitos quebraram os cadeados do portão da loja e arrombaram a parede e o cofre utilizando explosivos. Ao todo, o grupo levou R$ 30 mil da empresa.

