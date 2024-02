Histórias de sucesso: teixeirenses compartilham experiências em Mini Curso de Férias na Casa da Cultura

Mini Curso de Férias na Casa da Cultura (Foto: Marley Ribeiro)

“Sempre gostei de costura; quero fazer minhas próprias roupas e, quem sabe, abrir uma marca”, contou Jamile Neres Alves, que terminou o ensino médio em 2023 e começou este ano se capacitando nas aulas de Corte e Costura, oferecida no Mini Curso de Férias na Casa da Cultura em Teixeira de Freitas. “Cheguei sem saber de nada mas as professoras são ótimas e respeitam a gente aprender no nosso tempo”.

Já o Carlos Souza chegou na primeira aula de violão sabendo poucos acordes, e conclui a última tendo facilidade com a maioria: “era meu sonho aprender a tocar violão. A aula é boa e o professor ajudou demais a gente”. São casos como esses que demonstram o sucesso da iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Promoção Social e Cultura juntamente com o Departamento de Cultura. Com diversas modalidades, o Mini Curso de Férias se mostrou enquanto uma oportunidade única para o desenvolvimento de habilidades e repertório cultural.

Capoeira, violino, balé, canto, tricô, crochê, percussão, pintura e dança foram as modalidades ofertadas no projeto, que continuam como cursos regulares na Casa da Cultura. A Maria Aparecida Fernandes de Lima, gari, já garantiu sua inscrição nas aulas de pintura em tecido, crochê e tricô. “Desde pequena sempre quis aprender e agora adulta vejo que será uma oportunidade, também, para aumentar a renda. Aproveitei e também fiz a inscrição da minha filha mais nova no balé”.

Mini Curso de Férias na Casa da Cultura (Fotos: Marley Ribeiro)

“Passamos praticamente um mês com os cursos, que continuarão durante o ano letivo. Foi um período intenso e de aprendizado, com a participação da comunidade, de crianças até adultos”, destacou Ricardo Aguiar, diretor do departamento de Cultura. “O Mini Curso de Férias foi uma inovação que deu muito certo. Estamos felizes com a receptividade”.

Mini Curso de Férias na Casa da Cultura (Fotos: Marley Ribeiro)

