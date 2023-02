Hoje em Dia: Ana Hickmann abandona César e Renata em ao vivo

Apesar de ter iniciado o programa ao lado dos colegas, Ana Hickmann desapareceu durante o matinal nesta manhã de quarta-feira (8/2) 08/02/2023 16:20, atualizado 08/02/2023 16:21

Thiago Duran/@agenciabrazilnews)

Na edição mais recente do Hoje Em Dia, que foi ao ar nesta quarta-feira (8/2), na Record, Ana Hickmann, César Filho e Renata Alves iniciaram o matinal, que deixou de ter os quatro integrantes juntos durante o auge da pandemia. No entanto, o programa acabou com apenas dois apresentadores do ar.

Mesmo adotando um rodízio entre o elenco feminino, a revista eletrônica passou por uma mudança inédita enquanto estava ao vivo e o sumiço de Ana Hickmann pegou os telespectadores de surpresa.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas