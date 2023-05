Hoje em dia, é mais fácil ganhar do Flamengo do que do Cruzeiro

Mais uma derrota do Flamengo, a terceira em quatro jogos neste Brasileirão. Por mais boa vontade que se tenha com Jorge Sampaoli, não dá para evitar a pressão que ele vai sofrer de uma torcida exigente como a do Rubro-negro.

Achei que o Flamengo sofreria até mais do que sofreu em Curitiba, pelo fato de jogar fora de casa e sobretudo por se sentir desconfortável em grama sintética. Alguns jogadores, como Gabigol, reclamaram disso antes da partida.

Mas houve momentos em que o Flamengo mostrou-se até superior ao Athletico. Saiu na frente com o pênalti marcado por Gabigol, mas levou um gol esquisito, em falha do goleiro Santos, que saiu errado da sua área e Vitor Roque desviou para as redes.

Santos, que depois foi substituído, no lance do gol da virada do Athletico, após uma pancada preocupante na cabeça. Pela sequência de erros que vem cometendo, está merecendo perder a posição de titular para o garoto Matheus Cunha.

O fato é que está ficando a sensação de que ninguém teme mais o time do Flamengo. Pensando bem, hoje em dia está mais fácil ganhar do Flamengo do que ganhar do Cruzeiro, o desacreditado time de Ronaldo Fenômeno, vindo da Série B, sem estrela nenhuma em seu elenco.

Enquanto a Raposa “dormiu” na liderança do sábado para o domingo, o Flamengo está tecnicamente na zona de rebaixamento.

