Homem é agredido após ser acusado de roubo em shopping

Um homem identificado como Jailson Santos alega ter sido vítima de falsa acusação feita por uma advogada e de agressão por três homens que se identificaram como policiais militares, no Shopping Paralela, na última segunda-feira (6). Jailson teria ido até o shopping comercializar um telefone e foi acusado de roubo pela advogada, que havia marcado um encontro com ele a fim de comprar o aparelho.

“Por volta das 14h, Jailson marcou com uma pessoa, pela Olx, para mostrar o aparelho no Shopping Paralela. Foi um Iphone 11 comprado na Itália, pelo valor aproximado de R$3 mil reais, em novembro de 2022. Chegando lá, ele foi abordado por uma mulher que, no momento posterior, se identificou como advogada. Durante a conversa, enquanto ela olhava o aparelho, três homens chegaram dizendo ‘perdeu, perdeu, perdeu’ e que o aparelho era roubado”, relata o advogado de Jailson.

Ainda segundo o relato do advogado, os homens, que se identificaram como policiais militares, afirmaram que o aparelho na posse de Jailson havia sido roubado na última quinta-feira (2). Em seguida, acompanhados do segurança do shopping, os três levaram Jailson a uma sala localizada perto da praça de alimentação, onde teriam interrogado Jailson e o agredido.

Depois de uma hora de agressões, Jailson pediu para parar a tortura e solicitou que fosse levado à delegacia, onde poderia provar sua inocência. Lá, um amigo de infância, que teria sido o primeiro comprador do celular, levou a caixa que continha o número do IMEI do aparelho. O número em questão era o mesmo número no IMEI no fundo do aparelho de Jailson. Ainda assim, a advogada teria afirmado que a placa do aparelho foi trocada e que Jailson estava mentindo.

Com a coincidência entre o IMEI da caixa e do aparelho, Jailson foi liberado pela delegada da Central de Flagrantes, mas não para de reviver o trauma. “Ele está com síndrome do pânico, não consegue sair de casa e está com medo, porque foi ameaçado de morte pelos policiais”, diz o advogado.

Aparelho teria sido adquirido por Jailson através do amigo em janeiro deste ano (Foto: Acervo pessoal)

Procurada, a Polícia Militar (PM) confirmou que policiais da 82ª CIPM foram acionados na segunda-feira (6), via Cicom, com a informação de que um homem, acusado de ter roubado um aparelho celular no último dia 2, estava detido nas docas de um shopping center na Avenida Paralela.

“No local, a guarnição manteve contato com acusado e denunciante, que apresentou um boletim de ocorrência que registrava o fato. As duas partes foram conduzidas para a Central de Flagrantes para esclarecimentos”, diz a nota.

A PM não respondeu se os policiais teriam ou não agredido Jailson e informou que,a espeito de conduta referentes a policiais militares, a corporação disponibiliza os canais de comunicação institucionais para recepcionar os relatos, a exemplo do 0800 284 0011 (Ouvidoria) e o endereço da Corregedoria geral da corporação, localizada na Rua Amazonas, nº 13, Pituba.

Por sua vez, a Polícia Civil informou que Jailson foi alvo de autuação por receptação e ficou à disposição da Justiça.

Em nota, o Shopping Paralela informou que, assim que soube da ocorrência, a equipe de segurança acionou a Polícia Militar e encaminhou os envolvidos para uma sala de espera até à chegada da polícia, que os levou à delegacia. “O centro de compras ressalta que não admite qualquer forma de agressão em suas dependências e está à disposição das autoridades para esclarecimentos”, finalizou.

O CORREIO tentou ouvir a advogada que acusou Jailson, mas ela preferiu não dar entrevista.