Homem é detido após agredir mulher no circuito Dodô

Na segunda noite de Carnaval, nesta sexta-feira (17), um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal após populares informarem sobre uma situação de agressão à mulher nas proximidades do Forte Santa Maria, na Barra.

Ao chegar no local, a patrulha foi informada pela vítima que havia sido agredida pelo companheiro, sendo este de imediato conduzido para o Posto da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Shopping Barra, onde as medidas cabíveis foram adotadas pela autoridade competente.

De acordo com o Inspetor Marcelo Silva, a Guarda Civil Municipal está orientada a monitorar e agir em todas as situações de enfrentamento às diversas formas de violências contra minorias e grupos vulneráveis. “Nossos agentes participaram de diversas capacitações, além de manter parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Secretaria Municipal da Reparação (Semur), além da Defensoria Pública, visando combater o racismo, violência contra a mulher e a LGBTfobia”, afirmou Silva.

Redução nos atendimentos

De acordo com o Núcleo de Estatísticas da Guarda Civil Municipal de Salvador, foram registrados 78 atendimentos na última noite, o que representou uma redução em cerca de 39,5%, em relação ao dia anterior (129), e 01 ocorrência, gerando uma redução de 80% em relação a noite anterior (05).

“Durante nossas atividades preventivas de ontem, identificamos 435 crianças e catalogamos apenas 11 documentos perdidos. O que nos leva a entender que está sendo criada uma consciência do público, em relação às orientações que foram realizadas”, frisou o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, ao ressaltar ainda que durante as ações de patrulhamento, as equipes retiram do circuito 23 objetos perfurocortantes (tesouras, estiletes, facas e espetos).