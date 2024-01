Homem é esfaqueado durante ensaio de Carnaval no Rio de Janeiro

Um homem foi esfaqueado na noite deste domingo, 21, durante o ensaio do bloco Orquestra Voadora. O episódio aconteceu na Avenida Beira Mar, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Alexandre Heringer Tavares de Oliveira, de 35 anos, sofreu ferimentos nas costas e foi atendida no Hospital municipal Souza Aguiar, onde recebeu os cuidados médicos necessários e depois a alta médica. Paralelamente, oito indivíduos foram presos na região sob suspeita de assaltar foliões que estavam presentes no ensaio.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 2º BPM (Botafogo) foi acionada após a chegada de Alexandre ao hospital. Os policiais encaminharam a vítima para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado. Há relatos de que uma segunda pessoa também teria sido esfaqueada durante o ensaio do bloco, mas não houve confirmação por parte da Polícia Militar. Os agentes localizaram o grupo suspeito portando seis telefones celulares, dois cordões, um relógio e duas facas. A ocorrência foi registrada e as investigações estão em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.