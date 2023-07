Homem é flagrado observando mulher dentro do banheiro de shopping

Um homem foi preso em flagrante suspeito de importunar uma mulher sexualmente dentro do banheiro do Shopping Center Lapa, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19). A mulher estava dentro do sanitário feminino quando percebeu que o homem estava debruçado na divisória das cabines. A mulher gritou e foi amparada pelos seguranças do centro de compras. O local foi revistado por um segurança, que encontrou o suspeito. A Polícia Militar, que também foi acionada, esteve no local e encaminhou o homem à Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, suspeito foi preso em flagrante por importunação sexual. A vítima foi ouvida e o suspeito segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Em nota, o Center Lapa informou que está colaborando nas investigaçãoes. Veja abaixo a nota: O shopping informa que, na manhã desta quarta-feira (19), os seguranças do empreendimento conduziram um homem para a Central de Flagrantes, após comportamento atípico no interior do centro de compras. O shopping está à disposição das autoridades competentes para contribuir com as investigações.