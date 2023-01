Homem é morto com ‘mata-leão’ após briga em casa noturna de SC

Um home morreu asfixiado no estacionamento de uma casa noturna de Criciúma, em Santa Catarina, no último domingo, 8. A vítima é Reginaldo Furtado, de 35 anos, que de acordo com a Polícia Civil, se envolveu em uma briga com um segurança do estabelecimento e foi golpeado com um “mata-leão”. O suspeito foi preso em flagrante. No Boletim de Ocorrência, testemunhas disseram que a discussão iniciou depois que a esposa de Reginaldo e uma amiga dela se envolveram em uma confusão com outra mulher dentro da casa noturna. Todos foram expulsos do local. Segundo a polícia, a vítima entrou na briga e disse que iria pegar uma arma no carro. No entanto, um segurança o imobilizou. Reginaldo morreu asfixiado. A casa noturna, por meio de nota, esclareceu que o segurança é de uma empresa terceirizada especializada em segurança privada. Além disso, o estabelecimento ressaltou que o profissional será afastado das atividades até a conclusão do inquérito policial.

