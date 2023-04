Homem é preso em Feira de Santana após transportar 101 kg de cocaína

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão de 101 kg de cocaína que estavam escondidos entre fardos de ração para peixe em um caminhão nesta terça-feira (25). As drogas foram apreendidas em Feira de Santana. O caminhão tinha São Paulo como destino.

A droga tinha como destino pontos de vendas de entorpecentes em Salvador, e também na cidade de Feira de Santana. Na BR-116, equipes da PF e das Rondesps Atlântico e Leste interceptaram o caminhão e, com suporte de um cão farejador, os tabletes de cocaína foram encontrados.

Durante a abordagem, o condutor do caminhão informou que a droga foi carregada em São Paulo. O condutor do caminhão foi preso, e o veículo foi levado ao Posto da Polícia Federal em Feira de Santana, onde aconteceu uma busca minuciosa.

O preso foi indiciado nas sanções dos crimes de tráfico interestadual de drogas e encontra-se à disposição da Justiça.

Apreensão em Salvador

Equipes da Polícia Federal e da Rondesp Atlântico localizaram, na noite da quarta-feira (19), uma tonelada de cocaína, avaliada em R$ 30 milhões, em Salvador. Esta foi a maior apreensão da droga, em 2023, na Bahia.

Os criminosos foram presos e apresentados na sede da PF, no bairro de Água de Meninos. Desdobramentos das ações de inteligência levaram as equipes até um galpão, no bairro de Águas Claras, utilizado para armazenar e distribuir a droga.