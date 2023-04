Homem é preso em flagrante com 30 kg de cocaína em Feira de Santana

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (19), e, Feira de Santana. Policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) estavam monitorando o suspeito e conseguiram encontrá-lo com 30 kg de cocaína no condomínio Ipê Roxo, no bairro Papagaio.

Conforme a apuração da DTE, o carregamento de entorpecentes valeria no mínimo R$ 600 mil ao ser vendido. O delegado Deivid Lopes, titular da unidade, explicou como se deu a investigação. “O autor estava sendo diretamente monitorado, tanto por meio de campanas quanto por outros meios, desde a semana passada. Ele era o responsável por fazer as entregas da droga”, disse.

Apesar da pouca idade, o suspeito já atua no comércio de entorpecentes faz tempo: ele já tinha passagem pela polícia, também por tráfico de drogas, por uma prisão em 2020. Além dos 30 kg de cocaína, que serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica para perícia, foram localizados com o homem 19 munições de fuzil.