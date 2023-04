Homem furta bicicleta e é perseguido por 30 militares do Exército

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um suspeito de furto sendo perseguido por cerca de 30 militares. O caso aconteceu na última terça-feira (18), ao lado do Tiro de Guerra de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro.

A bicicleta estava encostada no muro e os militares faziam treinamento para uma formatura, que seria realizada no dia seguinte. no local. O suspeito furtou a bicicleta e saiu pedalando. Quando percebeu que estava sendo perseguido, ele largou o veículos e fugiu a pé. Os militares correram por mais alguns metros, mas desistiram de continuar a perseguição.

O caso foi registrado por câmeras de segurança, mas o suspeito não foi identificado e nem preso.

Veja o vídeo: