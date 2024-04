Homem sofre tentativa de homicídio, caso ocorreu em Itamaraju

https://youtu.be/EOLW0QOBaBo

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) atenderam a um chamado durante período noturno deste domingo (31) de março, onde um homem foi agredido com golpes de arma branca no centro-baixo de Itamaraju.

Populares notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar, relatando que um homem necessitava de cuidados médicos, após se envolver numa discussão e o agressor o teria ferido com um golpe de arma branca (facão). A polícia não informou o que teria motivado a agressão.

O agressor fugiu e a vítima recebeu os primeiros atendimentos, sendo imobilizado pelo SAMU 192, que posteriormente lhe encaminhou para a unidade hospitalar do município.

A vítima passou por procedimentos e na sequência foi liberado. A polícia militar também esteve no local realizando rondas, mas ninguém foi preso.