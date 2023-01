Um homem invadiu uma concessionária, furtou um veículo do Test-drive e fugiu na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. O caso ocorreu no último domingo (8).

Segundo a Polícia Civil, o homem sofre de transtornos mentais e é acompanhado por uma unidade do Centros de Atenção Psicossocial (Caps) na cidade.

O caso foi registrado na DT de Teixeira de Freitas, onde foi instaurado um inquérito regular para apurar o ocorrido.