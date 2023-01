Homem leva tiro na costela e é socorrido por populares. PCDF apura

Crime ocorreu na noite desse sábado (28/1), na QNN 20, em Ceilândia. Polícia Civil do DF apura o caso como tentativa de homicídio 29/01/2023 16:33, atualizado 29/01/2023 16:33

Reprodução

Um homem levou um tiro, na noite desse sábado (28/1), no Conjunto K da QNN 20, em Ceilândia. O crime ocorreu por volta de 21h30.

A vítima sofreu uma perfuração na costela e foi socorrida por populares, que a transportaram ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não chegou atuar na ocorrência.

A 23ª Delegacia de Polícia (Setor P Sul) apura o crime como tentativa de homicídio. Ninguém foi preso até o momento.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre o Distrito Federal por meio do WhatsApp do Metrópoles DF: (61) 9119-8884.

Mais lidas