Amadorismo no BBB: produção vaza imagens do quarto do reencontro. Veja

Na noite desta quarta-feira (22/03), a produção do BBB23 vazou imagens do quarto do reencontro, no telão do quarto do líder e foi vista por Amanda e Bruna Griphao.

As duas viram Fred Nicácio, Gabriel Flop, Cristian e Larissa no vídeo e, assustadas, logo desceram para contar para os outros confinados e suspeitaram de uma repescagem.

A Globo cortou algumas imagens com os comentários, deixando só a casa da repescagem na tela principal. Mas algumas conversas puderam ser acompanhadas nas outras câmeras. “Certeza que vai ter repescagem”, declarou Amanda.

Os ex-participantes desta edição estão confinados concorrendo a uma oportunidade de retornar para a casa mais vigiada do Brasil.

