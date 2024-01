Homem mata irmão a golpes de faca no extremo Sul da Bahia

MANUEL FRANCISCO DA CRUZ (67 anos), foi assassinado pelo próprio irmão. Familiares encontraram os dois irmãos caídos no interior de um imóvel, na manhã desta segunda-feira (01) de janeiro de 2024, numa região conhecida como Balança dos Fazendeiros, no município de Medeiros Neto.

O agressor recém separado saiu da capital mineira e morava com a vítima. Após matar o irmão com golpes de arma branca, o autor do crime identificado como Osmar da Cruz (60 anos), fugiu em direção a uma comunidade rural. Sendo capturado por uma guarnição da Polícia Militar.

As autoridades policiais chegaram a identificar um laudo clínico com informações sobre o estado de saúde de Osmar da Cruz, onde passou por tratamento para um quadro de surtos psicóticos.

O cenário do assassinato foi isolado.

O delegado plantonista autorizou o levantamento cadavérico e a remoção do corpo para o IML de Teixeira de Freitas.

Testemunhas prestaram depoimento e o corpo passou por exames periciais, antes mesmo de ser liberado aos familiares.