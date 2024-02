Homem morre após mal súbito durante voo de parapente em Sete Lagoas

Um homem de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito durante um voo de parapente. O caso aconteceu no domingo, 11, na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, região central de Minas Gerais. Segundo relatos, a vítima estava acompanhada de uma adolescente de 13 anos. Porém, durante o voo, ele começou a se sentir mal e alertou a jovem sobre o ocorrido. Com agilidade, a adolescente tentou auxiliar no pouso em cima de uma árvore, mas ambos caíram de uma altura de aproximadamente 20 metros. A adolescente, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar o local, confirmou que a morte foi causada por uma parada cardiorrespiratória.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA