Homem que esfaqueou editor da TV Globo é condenado a 13 anos de prisão

A segunda Vara Criminal de Brasília condenou José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, pelo esfaqueamento do jornalista e editor da TV Globo Gabriel Luiz. O caso ocorreu em abril de 2022. Tunholi foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão.

Segundo a decisão do juiz Marcio Evangelista, Tunholi deve ficar preso pois “demonstra periculosidade concreta”. A sentença foi publicada em 10 de março de 2023.

Ele foi condenado por tentativa de latrocínio, sem agravantes, e absolvido da denúncia de corrupção de menores, pois o juiz entendeu que não havia provas contra ele.

“Portanto, não há dúvidas quanto a prova da autoria e da materialidade em relação ao crime de latrocínio tentado […]”, escreveu o magistrado.

O jovem deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.

José Felipe Leite TunholiRelembre o casoTunholi é um dos autores do ataque ao jornalista Gabriel Luiz. Na época, o delegado Petter Fischer Ranquetat, da 3ª DP (Cruzeiro), responsável pelo caso, afirmou que José Felipe e o comparsa, de 17 anos, viram no jornalista uma potencial vítima e decidiram assaltá-lo.

Quando se aproximaram de Gabriel, o adolescente aplicou um golpe mata-leão – que consiste em apertar o pescoço da vítima com os braços –, enquanto José Felipe desferiu ao menos 10 golpes com arma branca. A dupla fugiu levando o celular e a carteira da vítima, com R$ 250. Depois, eles retiraram o dinheiro e descartaram os objetos na rua.

“Eles não conheciam o Gabriel. Só depois viram quem era a vítima e a repercussão do caso. O maior fez planos de fugir para Paracatu (MG), mas conseguimos evitar e detê-lo”, ressaltou Petter. Para fugir, José teria furtado 550 euros da mãe.

Gabriel Luiz chegou a ficar 23 dias internado para se recuperar das facadas.